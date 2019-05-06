استقبال طلبات الالتحاق بجامعة الملك فهد 12 مايو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 12 مايو موعدا لاستقبال طلبات الالتحاق بها لخريجي المرحلة الثانوية عن طريق الانترنت، ويستمر 7 أيام، وذلك من خلال موقع إدارة القبول

http://www.kfupm.edu.sa/admissions.

واشترطت الجامعة للقبول فيها أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة أو نظام المقررات (علوم طبيعية) لهذا العام 1440هـ أو العام الماضي 1439، وأن يكون الطالب دخل اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، حيث يحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها هذا العام 1440هـ أو العامين السابقين له، واشترطت أيضا دخول الطالب الاختبار التحصيلي لهذا العام 1440هـ أو العام السابق له 1439، وألا يكون الطالب سبقت له الدراسة في الجامعة أو البرامج التابعة لها، وستعامل جميع الطلبات معاملة واحدة، دون إعطاء أولوية في القبول لمن يسجل مبكرا.