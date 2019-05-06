اتهام قراصنة بقتل نيوزيلندي في بنما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أمس أنه جرى اتهام رجلين وقاصر، يعتقد أنهم من القراصنة، بقتل مواطن نيوزيلندي بشمال شرق بنما.
وأفادت صحيفة نيوزيلندا هيرالد بأن ألان كولفيرويل تعرض الخميس الماضي لإطلاق النار من على مسافة قريبة على يد قراصنة، صعدوا إلى القارب الذي كان يحمل أسرته في جونا يالا في ساحل شمال شرق بنما، وتوفي ألان لاحقا متأثرا بجراحه.
وأصيبت زوجته ديرين كولفيرويل وابنته (11 عاما) عقب أن تعرضتا لهجوم بمنجل، في حين لم يصب ابنه (11 عاما).
وتواجدت ديرين في المحكمة لدى توجيه الاتهامات للرجلين والقاصر.
وتردد أن الأسرة اشترت القارب الذي يبلغ طوله 20 مترا من أمريكا بهدف الوصول لنيوزيلندا عبر قناة بنما على مدار العامين المقبلين.
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