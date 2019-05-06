مشاهدة مسلسل كوبرا كاي مجانا على يوتيوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو جدد موقع بث وتبادل ملفات الفيديو عبر الانترنت «يوتيوب» عرض حلقات الموسم الثالث من المسلسل التلفزيوني «كوبرا كاي»، مع اعتزامه عرض حلقات الموسم الجديد والموسمين السابقين للمشاهدين مجانا. ونقل موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن «روبرت كينكل» رئيس قطاع الأعمال في شركة «يوتيوب» القول إنه اعتبارا من اليوم ستكون كل حلقات مسلسل «كوبرا كاي» الأصلية من خلال نافذة مجانية وتعرض إعلانات أثناء وقت عرض الحلقات.



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