سرطان الثدي يحرم كايلي مينوج الإنجاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لوس أنجلوس
ألمحت المغنية الأسترالية، كايلي مينوج، إلى أن سرطان الثدي أفسد فرصها في الإنجاب، حسبما جاء في تقرير إخباري أمس.
وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الالكتروني المعني بأخبار المشاهير بأن نجمة البوب الشهيرة، قالت إنها دائما ما تتساءل عما كان سيحدث لها في حياتها إن لم يتم تشخيص إصابتها بمرض السرطان في عام 2005.
ونقل الموقع الالكتروني عن مينوج (50 عاما) القول «كان عمري 36 عاما عندما تم تشخيص إصابتي (بسرطان الثدي)، وبينما لم يكن ذلك على جدول أعمالي في ذلك الوقت، تغير كل شيء في حياتي».
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