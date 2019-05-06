السعودية | خادم الحرمين يمنح خالد الفيصل وبدر بن عبدالمحسن وشاح الملك عبدالعزيز

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين يمنح خالد الفيصل وبدر بن عبدالمحسن وشاح الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز.

جاء ذلك، خلال استقباله لهما اليوم الاثنين في قصر السلام في جدة.

وقد أشاد خادم الحرمين الشريفين بما قدماه من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.

من جانبهما، رفعا الأميران بهذه المناسبة بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.