وصول أول طائرة إلى جازان لمكافحة أسراب الجراد ونواقل المرض

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

وصلت أمس الطائرة الأولى من أسطول طائرات شركة التيار الجوي السعودية المتخصصة في مجال الرش الجوي، التي تُدار بكوادر سعودية من طيارين وفنيين ذوي خبرة عالية في مجال الطيران، إلى مهبط وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان؛ وذلك للبدء بعمليات الرش الجوي لمكافحة أسراب الجراد ونواقل المرض الأخرى.

ويأتي ذلك لمساندة وزارة البيئة والمياه والزراعة فيما تقوم به من مجهود جبار في مكافحة أسراب الجراد ونواقل حمى الضنك والوادي المتصدع، بقيادة الوزير، ومشاركة الإدارات ذات العلاقة بالوزارة.

وكانت الطائرة قد وصلت أمس لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لاستكمال جميع الإجراءات المطلوبة قبل أن تغادر إلى جازان؛ إذ تعد عمليات الرش الجوي من العمليات المهمة والمحورية التي تعتمد عليها الوزارة؛ لما لها من أهمية من ناحية السرعة في المكافحة، والحد من انتشار أسراب الجراد المنتشرة حاليًا، وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطن، خالية من الأمراض.