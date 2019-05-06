، خادم الحرمين يمنح أمير مكة وبدر بن عبدالمحسن وشاح الملك عبد العزيز ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز.
جاء ذلك، خلال استقباله لهما اليوم في قصر السلام في جدة.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بما بذلاه من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.
من جانبهما، رفع أمير مكة وبدر بن عبدالمحسن، بهذه المناسبة، بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
وحضر الاستقبال، الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.
خادم الحرمين يمنح أمير مكة وبدر بن عبدالمحسن وشاح الملك عبد العزيزوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز.
جاء ذلك، خلال استقباله لهما اليوم في قصر السلام في جدة.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بما بذلاه من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.
من جانبهما، رفع أمير مكة وبدر بن عبدالمحسن، بهذه المناسبة، بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
وحضر الاستقبال، الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
02:33 PM
خلال استقباله لهما اليوم في قصر السلام في جدة
منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز.
جاء ذلك، خلال استقباله لهما اليوم في قصر السلام في جدة.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بما بذلاه من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.
من جانبهما، رفع أمير مكة وبدر بن عبدالمحسن، بهذه المناسبة، بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
وحضر الاستقبال، الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.
، خادم الحرمين يمنح أمير مكة وبدر بن عبدالمحسن وشاح الملك عبد العزيز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يمنح أمير مكة وبدر بن عبدالمحسن وشاح الملك عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.