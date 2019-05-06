، خادم الحرمين يمنح أمير مكة وبدر بن عبدالمحسن وشاح الملك عبد العزيز ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقباله لهما اليوم في قصر السلام في جدة

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز.

جاء ذلك، خلال استقباله لهما اليوم في قصر السلام في جدة.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بما بذلاه من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.

من جانبهما، رفع أمير مكة وبدر بن عبدالمحسن، بهذه المناسبة، بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وحضر الاستقبال، الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.