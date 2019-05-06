، المحيسن لـ"الخليج 365": جسر الملك فهد يعمل بكامل طاقته مسجلاً 10 أرقام غير مسبوقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 600 ألف مسافر في 5 أيام ومعدلات العبور 40 دقيقة خلال أوقات الذروة يوميًا

سجل جسر الملك فهد مع بدء عطلة نهاية العام الدراسي في السعودية 10 أرقام قياسية غير مسبوقة خلال 5 أيام فقط عبر فيها نحو596333 مسافراً وفق إحصائية جوازات جسر الملك فهد بالجانب السعودي في الفترة من 30 أبريل وحتى 4 مايو الجاري، مواصلاً بذلك تسجيل 24 رقمًا قياسيًا منذ بداية العام 2019 لم يشهده جسر الملك فهد منذ افتتاحه. مع تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وفي زمن عبورهم من الجانبين السعودي والبحريني مقارنة بزمن العبور خلال الأعوام الماضية مع الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين خلال هذه الفترة.

وأوضح المهندس عماد المحيسن المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

لـ"الخليج 365" أن النمو السريع في أعداد المسافرين خاصة في أوقات الذروة قابله تحسن ملحوظ في زمن عبور المسافرين ومعدلات إنهاء إجراءات سفرهم، حيث تم العمل بالطاقة التشغيلية القصوى خلال أوقات الذروة وبذلت جميع الإدارات الحكومية العاملة بالجسر بالجانبين السعودي والبحريني جهوداً كبيرة جدًا أثناء تدفق المركبات وبأعداد كبيرة في فترات متقاربة.

وقال المحيسن إن معدلات عبور المسافرين بلغت في مجملها 40 دقيقة خلال أوقات الذروة يوميًا في الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحًا والثانية عشرة منتصف الليل، كما سجلت ذات الفترة زمن عبور بلغ 120 دقيقة خلال مدد زمنية محدودة بسبب التدفق العالي جدًا من المركبات خلال فترات زمنية محددة.

وشكر المحيسن شركاء النجاح من الإدارات الحكومية العاملة بجسر الملك فهد الجوازات والجمارك في كلا الجانبين على الجهود الكبيرة والبذل غير المحدود وعلى مدار الساعة لإنهاء إجراءات المسافرين بالسرعة الممكنة، مثمناً الجهود المبذولة من العاملين ومسؤوليهم في الإدارات الحكومية والمؤسسة رجالاً ونساءً، بتوجيهات القيادتين بالمملكتين الشقيقتين حفظهم الله.

- الأرقام القياسية العشرة التي حققها الجسر في 5 أيام:

( 1 )

596333 مسافرًا

أعلى رقم عبور لخمسة أيام متتالية

( 2 )

358350 مسافراً

أعلى رقم عبور في الاتجاهيين خلال إجازة نهاية الأسبوع

2 – 4/ 5/ 2019

(3)

129438 مسافرًا

أعلى رقم عبور بالاتجاهين في اليوم

4/ 5/ 2019

(4)

246226 مسافرًا

أعلى رقم عبور بالاتجاهين ليومين متتالين

3 – 4/5/ 2019

(5)

357337 مسافرًا

أعلى رقم عبور بالاتجاهين لثلاثة أيام متتالية

1 – 3/ 5/ 2019

(6)

65327 مسافرًا

أعلى رقم عبور باتجاه البحرين

1 /5/ 2019

(7)

240549 مسافرًا

ثاني أعلى رقم عبور في الاتجاهين ليومين متتاليين

1 – 2/ 5/ 2019

(8)

76355 مسافرًا

ثاني أعلى رقم عبور باتجاه السعودية

4 /5 /2019

(9)

128425 مسافرًا

ثاني أعلى رقم عبور بالاتجاهين في اليوم

1/ 5/ 2019

(10)

64150 مسافرًا

ثاني أعلى رقم عبور باتجاه البحرين

3/ 5/ 2019