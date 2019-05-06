، وزارة العدل تُعلن عن احتياجها لموظفين وموظفات ،

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أعلنت وزارة العدل، عن حاجتها لشَغل عدد من الوظائف بالمرتبة السادسة في ديوان الوزارة وفي المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة للرجال والنساء.
واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكونوا من حمَلة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية، وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات.
وأوضحت أن التقدم إلى الوظائف سيكون متاحًا من خلال بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت؛ مشيرة إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" سيُجري اختبار القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة؛ لافتة إلى أنه سيُفتح التسجيل لهذا الاختبار من خلال موقع المركز بتاريخ 14 رمضان 1440هـ الموافق 19 مايو 2019، ويستمر لمدة أسبوع فقط.
وزارة العدل تُعلن عن احتياجها لموظفين وموظفاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
أعلنت وزارة العدل، عن حاجتها لشَغل عدد من الوظائف بالمرتبة السادسة في ديوان الوزارة وفي المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة للرجال والنساء.
واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكونوا من حمَلة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية، وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات.
وأوضحت أن التقدم إلى الوظائف سيكون متاحًا من خلال بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت؛ مشيرة إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" سيُجري اختبار القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة؛ لافتة إلى أنه سيُفتح التسجيل لهذا الاختبار من خلال موقع المركز بتاريخ 14 رمضان 1440هـ الموافق 19 مايو 2019، ويستمر لمدة أسبوع فقط.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
01:38 PM
في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية
أعلنت وزارة العدل، عن حاجتها لشَغل عدد من الوظائف بالمرتبة السادسة في ديوان الوزارة وفي المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة للرجال والنساء.
واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكونوا من حمَلة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية، وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات.
وأوضحت أن التقدم إلى الوظائف سيكون متاحًا من خلال بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت؛ مشيرة إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" سيُجري اختبار القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة؛ لافتة إلى أنه سيُفتح التسجيل لهذا الاختبار من خلال موقع المركز بتاريخ 14 رمضان 1440هـ الموافق 19 مايو 2019، ويستمر لمدة أسبوع فقط.
، وزارة العدل تُعلن عن احتياجها لموظفين وموظفات ،
المصدر : الخليج 365
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