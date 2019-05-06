، أمريكا عن ما تنويه تركيا في "المتوسط": استفزاز يهدد المنطقة.. قلقون ،

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حضّ مسؤولون أمريكيون، تركيا على عدم المُضيّ قُدُمًا في أنشطة تنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية، والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أنشطةً غير قانونية.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس، في بيان: إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء النوايا المعلنة لتركيا بشأن البدء في عمليات تنقيب في منطقة تعتبرها جمهورية قبرص منطقتها الاقتصادية الخالصة".
وأضافت المتحدثة: "هذه الخطوة بالغة الاستفزاز، وتهدد بإثارة التوترات في المنطقة، نحضّ السلطات التركية على وقف هذه العمليات ونشجع جميع الأطراف على ضبط النفس"؛ وذلك وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وكانت تركيا قد أعلنت، الجمعة، نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط؛ فيما تؤكد السلطات القبرصية أنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.
وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، السبت، عن "قلقها البالغ" حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب (عن الغاز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
وذكرت في بيان أنه "في مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".
وأضافت "موغيريني": "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"؛ مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي سيردّ عليه في شكل ملائم، وبتضامن كامل مع قبرص".
وفي الأعوام الأخيرة، وقّعت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، عقودًا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل "إيني" الإيطالية، و"توتال" الفرنسية، و"إكسون موبيل" الأمريكية.
لكن أنقرة، التي اجتاحت قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974، تُطالب بوقف أي عملية تنقيب، مع استمرار ما تصفه بعدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.
أمريكا عن ما تنويه تركيا في "المتوسط": استفزاز يهدد المنطقة.. قلقونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
حضّ مسؤولون أمريكيون، تركيا على عدم المُضيّ قُدُمًا في أنشطة تنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية، والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أنشطةً غير قانونية.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس، في بيان: إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء النوايا المعلنة لتركيا بشأن البدء في عمليات تنقيب في منطقة تعتبرها جمهورية قبرص منطقتها الاقتصادية الخالصة".
وأضافت المتحدثة: "هذه الخطوة بالغة الاستفزاز، وتهدد بإثارة التوترات في المنطقة، نحضّ السلطات التركية على وقف هذه العمليات ونشجع جميع الأطراف على ضبط النفس"؛ وذلك وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وكانت تركيا قد أعلنت، الجمعة، نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط؛ فيما تؤكد السلطات القبرصية أنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.
وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، السبت، عن "قلقها البالغ" حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب (عن الغاز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
وذكرت في بيان أنه "في مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".
وأضافت "موغيريني": "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"؛ مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي سيردّ عليه في شكل ملائم، وبتضامن كامل مع قبرص".
وفي الأعوام الأخيرة، وقّعت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، عقودًا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل "إيني" الإيطالية، و"توتال" الفرنسية، و"إكسون موبيل" الأمريكية.
لكن أنقرة، التي اجتاحت قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974، تُطالب بوقف أي عملية تنقيب، مع استمرار ما تصفه بعدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
01:37 PM
الاتحاد الأوروبي دعاها في وقت سابق إلى ضبط النفس واحترام السيادة
حضّ مسؤولون أمريكيون، تركيا على عدم المُضيّ قُدُمًا في أنشطة تنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية، والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أنشطةً غير قانونية.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس، في بيان: إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء النوايا المعلنة لتركيا بشأن البدء في عمليات تنقيب في منطقة تعتبرها جمهورية قبرص منطقتها الاقتصادية الخالصة".
وأضافت المتحدثة: "هذه الخطوة بالغة الاستفزاز، وتهدد بإثارة التوترات في المنطقة، نحضّ السلطات التركية على وقف هذه العمليات ونشجع جميع الأطراف على ضبط النفس"؛ وذلك وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وكانت تركيا قد أعلنت، الجمعة، نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط؛ فيما تؤكد السلطات القبرصية أنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.
وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، السبت، عن "قلقها البالغ" حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب (عن الغاز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
وذكرت في بيان أنه "في مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".
وأضافت "موغيريني": "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"؛ مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي سيردّ عليه في شكل ملائم، وبتضامن كامل مع قبرص".
وفي الأعوام الأخيرة، وقّعت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، عقودًا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل "إيني" الإيطالية، و"توتال" الفرنسية، و"إكسون موبيل" الأمريكية.
لكن أنقرة، التي اجتاحت قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974، تُطالب بوقف أي عملية تنقيب، مع استمرار ما تصفه بعدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.
، أمريكا عن ما تنويه تركيا في "المتوسط": استفزاز يهدد المنطقة.. قلقون ،
المصدر : الخليج 365
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