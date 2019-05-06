بالصور: “المرور” يوضح أسهل الطرق للوصول للحرم المكي في شهر رمضان

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم التقليل من حركة المرور في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان، وذلك ضمن الخطة المرورية لهذا العام. ونصحت قاصدي المسجد الحرام من الزوار والمعتمرين باستخدام وسائل النقل العام والنقل الترددي باعتباره الوسيلة الأمثل والأسرع للوصول للمسجد الحرام.

كما نصحت بإيقاف المركبات في إحدى محطات النقل العام الأقرب للزوار والمعتمرين، وأرفقت صورة خريطة توضيحية للاسترشاد بها. وأوضحت أن القادمين من مطار جدة يمكنهم استقلال سيارة أجرة أو حافلات النقل العام للوصول للحرم والقادمين من خارج مكة يمكنهم ترك سياراتهم الخاصة في مواقف السيارات والتوجه للحرم عبر الحافلات أو سيارات الأجرة، مشيرة إلى أن التنقل بين الحرم والدور السكنية بالعاصمة المقدسة يكون عبر النقل الترددي أو سيراً على الأقدام.