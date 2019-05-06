هاجم مجهولان، منتصف ليلة أول أيام رمضان، عددًا من الأشخاص المتواجدين في محطة وقود بقرية العوامر في محافظة العرضيات.
وبحسب “سبق”؛ فإن رجلين في عقديهما الرابع تقريبًا هاجما بالطعن عددًا من الموجودين في محطة الوقود، قبل السحور بشكل مفاجئ، دون معرفة الأسباب.
وأسفر الهجوم عن وفاة شخص “هندي الجنسية” قبل وصوله للمستشفى، يعمل في مطعم، وأُصيب آخرون، فيما باشرت الأجهزة الأمنية موقع الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولان يهاجمان عددًا من الأشخاص في محطة وقود بالعرضيات قبل السحور.. والكشف عن مصير الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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