الكشف عن عدد السجناء السعوديين والأجانب المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة رمضان بالمدينة

بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة واصلت لجان العفو بمنطقة المدينة المنورة دراسة معاملات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام، حيث بلغ إجمالي من استفاد من العفو من السجناء بسجون المنطقة ومحافظاتها حتى الآن (253) سجينًا، السعوديون 169 سجينًا والغير سعوديين 84 سجينًا.

يذكر أن التوجيهات الصادرة من سمو أمير المنطقة أكدت على استمرار لجان العفو بالعمل على مدار الساعة بدراسة ملفات السجناء بغية الإسـراع في الإفراج عن المستفيدين من العفو الملكي وإطلاق سراحهم مع دخول الشهر الكريم .

وثمّن السجناء وذووهم توجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عما تبقى من محكوميات بعض سجناء الحق العام ، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل في عمره ويديم عليه لباس الصحة والعافية وأن يجزي له الأجر والمثوبة.