شاهد: جهود رجال أمن الطرق بالشميسي لخدمة قاصدي الحرمين

رُصد ميدانياً على الجهود والمهام التي يبذلها رجال القوات الخاصة لأمن الطرق بمركز الشميسي بمكة المكرمة؛ والتي تأتي ضمن مهام منظومة قوات أمن العمرة. وأوضح قائد مهمة دعم مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة؛ العميد عبدالعزيز حمّاد الحمّاد، بأن القوات الخاصة لأمن الطرق باشرت مهامها لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بتوجيه من مساعد مدير الأمن العام للإشراف الميداني اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، وبمتابعة من مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب.

وأشار إلى أن مهام القوات الخاصة لأمن الطرق بمهمة أمن العمرة، تستهدف رفع مستوى السلامة المرورية من خلال تكثيف تسيير الدوريات ونقاط التهدئة والتأكد من التزام مرتادي الطرق وحملات العمرة بتعليمات السلامة وأنظمة المرور، ورفع مستوى الجاهزية بمركز العمليات ودوريات الميدان لتقديم الخدمات الإنسانية، من خلال متابعة قوافل المعتمرين وتسهيل وصولهم لوجهتهم سواء الحرم المدني أو الحرم المكي الشريف، إلى جانب العمل على توجيه مركبات السائقين المحرمين لمواقف الحجوزات على مداخل العاصمة المقدسة. وأضاف: ومن مستهدفات مهام القوات الخاصة لأمن الطرق بمهمة العمرة أيضاً، التحكم في التدفق الأمني على مداخل العاصمة المقدسة، وتسهيل الحركة المرورية بمراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة وتقليل مدة الانتظار في أوقات الذروة، بالإضافة إلى متابعة حجز الشاحنات في أوقات المنع وتحويل الحركة بما يضمن عدم تأثيرها على الحركة المرورية داخل العاصمة المقدسة، وإعداد واعتماد الخطط اللازمة تحسباً لأي طارئ على طريق المهام.

إلى جانب ذلك، رصد ميدانياً قبيل غروب شمس شهر شعبان سير العمل في مركز الضبط الأمني بالشميسي والذي يعتبر من أهم المنافذ الرئيسة للعاصمة المقدسة. من جانبه، أوضح المقدم بندر بن سعيد الذيابي، قائد مركز الضبط الأمني بالشميسي، بأن المركز يعمل على التحكم في تدفق المركبات إلى العاصمة المقدسة من خلال طريق، مكة – جدة السريع، بما يضمن انسيابية الحركة والحد من الازدحام سواء داخل الحرم المكي الشريف أو المنطقة المركزية بناءً على تنسيق قائم بين الجهات المشاركة من خلال مركز العمليات. ونصح القادمين من جدة إلى مدينة الطائف، الاتجاه من خلال مخرج مركز الخدمات العامة “الإيواء” عبر طريق غير المسلمين المؤدي إلى الهدا، وذلك حفاظاً على وقتهم وتخفيفاً للازدحام في أوقات الذروة بمركز الضبط الأمني بالشميسي. كما نصح ” الذيابي ” بالتخطيط الجيد للرحلة بما يضمن وصول المعتمرين والمصلين إلى الحرم دون تهور أو استعجال وتجنب أوقات الذروة، إلى جانب أخذ قسط من الراحة بعد أداء النسك وتجنب القيادة بحسب صحيفة سبق.