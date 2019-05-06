صديق المواطن الذي تعرض للطعن والدهس من الوافد الإثيوبي يكشف تفاصيل مهمة وجديدة في القضية!

كشف أحد أصدقاء المواطن الذي تعرض للطعن والدهس في الخرج على يد عامل إثيوبي، عن تفاصيل مهمة وجديدة في القضية. وبحسب “العربية.نت”، قال محمد الدوسري، صديق المواطن: إن “العامل الإثيوبي كان يأخذ حقوقه بشكل منتظم، وحتى الآن لم يصل أحد لتفسير أسباب الخلاف الذي أدى إلى القتل”.
وأشار “الدوسري”، إلى أن “المواطن في العقد السابع من العمر، ومعروف عنه حسن الخلق والطيب”. وأوضح أن شاهد العيان الذي اكتشف الحادثة، قام بإبلاغ الجهات المختصة التي حضرت للموقع، واكتشفت مكان الجاني، وتقوم حاليًا بإجراء كافة التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية.
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