إنفاذا لتوجيهات الملك.. إطلاق سراح 600 سجين في مكة

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان وبمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان تم إطلاق سراح أكثر 600 سجين في مختلف محافظات المنطقة ليتمكنوا من قضاء أيام الشهر الكريم مع أسرهم. وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

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