رئيس الشباب يهنئ القيادة بشهر رمضان

دعا الله أن يديم الأمان على السعوديين..

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان أطيب التهاني و التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا.

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