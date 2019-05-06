إنفاذًا للعفو الملكي.. إطلاق أول دفعة من سجناء الحق العام بالجوف بالشهر الكريم

أطلقت إدارة سجن سكاكا بمديرية سجون منطقة الجوف، اليوم الأحد، سراح 26 شخصًا يمثلون الدفعة الأولى من سجناء الحق العام، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة سجن سكاكا الرائد جمعان بن خلف الزهراني، أن إدارة السجن أقامت حفلًا للمفرج عنهم، بحضور مدير السجون بالمنطقة بالنيابة العميد سليم العنزي.

وأشار إلى أن لجنة العفو قد باشرت أعمالها فور وصول الأمر الملكي الكريم حرصًا من الجميع على أن يكون إطلاق النزلاء في الوقت المحدد لذلك، وبمتابعة حثيثة من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

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ورفع المشمولين بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله-، على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

كما وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الذي يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ .

وتضمن توجيه أمير الحدود الشمالية مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها لأعمالها على مدار الساعة، لإنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم.

وفي منطقة نجران، أصدر أمير المنطقة، الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، توجيهاته، أمس السبت، بعقد اجتماعات للجان العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة؛ لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم الضوابط والشروط.