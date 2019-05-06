الخبير الحصيني يتوقع «الحالة المطرية» في أول أيام رمضان

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين (أول أيام رمضان)، حالة مطرية متفاوتة الشدة على بعض مناطق المملكة، خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه متوقع خلال الـ24 ساعة القادمة من صباح اليوم الاثنين حتى صباح غد الثلاثاء، أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر، خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من «الرياض والقصيم والشرقية والصمان والطائف والباحة وعسير ونجران ومرتفعات جازان وما جاورها»، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية ستكون مصحوبة برياح وغبار.

في السياق ذاته، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على «الرياض والدوادمي والخرج والمزاحمية وحريملاء وشقر» والأجزاء المجاورة لها.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الممطرة تبدأ في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم وتنتهي في الساعة الحادية عشرة من مساء الاثنين.

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وكانت هيئة الأرصاد توقعت -في تقريرها عن طقس اليوم الاثنين- استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن مناطق «الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل» تتأثر باستمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة التي تحد مدى الرؤية الأفقية، وقد تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وإلى مرتفعات «جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة» كما تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة رياحه السطحية من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.