رؤساء وملوك الدول الإسلامية يُهنئون خادم الحرمين وولي العهد بشهر رمضان

تمنيات من الملك بأن يُعيد هذه المناسبة على الأمة الاسلامية
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك .
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة ، سائلًا الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات .
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، قدم خلاله التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلًا المولى- عز وجل- أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.
وتلقى الملك سلمان، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلًا الله- تعالى- أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من الخير والبركات.
وتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.
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