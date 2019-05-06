السعودية اليوم / " الدفاع المدني " يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية في رمضان



الرياض 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لتجنب مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك -لا قدر الله- أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور .

وحذرت من المخاطر والحوادث التي يزداد احتمال وقوعها خلال الشهر الكريم في المطابخ المنزلية؛ ومنها الحوادث الناجمة عن اشتعال الزيت أثناء قلي الطعام باستخدام مواقد الغاز، وكذلك الحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم توزيع الأحمال، أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفاتوالمقاييس .

وأوصى الدفاع المدني ربات البيوت والعمالة المنزلية بالحذر عند القلي بالزيت؛ لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب وكذلك التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغاز؛ مطالبة بضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر من خلال زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني، ومنصات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي، التي تقدم برامج التثقيف الوقائي لتجنب مخاطر الحوادث المنزلية والحوادث التي قد تقع أثناء إعداد الطعام .

ونبّه إلى أهمية استخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام لتجنب مخاطر اشتعال الزيت، وكذلك عدم استخدام اليد لتحريك اللحوم أثناء عمليات الفرم، والتأكد من فصل التيار الكهربائي عند تنظيف آلات الفرم وإبعادها عن متناول الأطفال .

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة توفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان في جميع المطابخ المنزلية، والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ .

// انتهى //

13:36ت م

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