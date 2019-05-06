السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بحلول شهر رمضان المبارك



الدمام 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه: " يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، أن نرفع لمقامكم الكريم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيده على مقامكم الكريم والشعب السعودي الأبي وجميع المسلمين بالخير والبركة وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، ويسدد خطاكم لما فيه الخير لشعبكم الوفي والوطن الغالي ويمتعكم بموفور الصحة والعافية ".

// انتهى //

13:31ت م

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