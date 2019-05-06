اقتصادي / مجلس إدارة " موانئ " يقر اللائحة العامة للرقابة والتفتيش



الرياض 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اجتماعه الثالث بمقر الهيئة بالرياض، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وحضور أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها الإستراتيجية متوسطة المدى لتطبيق التحول، وعرض حالة سير مبادرات الهيئة العامة للموانئ والخطة التفصيلية للتحول وتطوراتها، بالإضافة إلى العرض التشغيلي والمالي للربع الأول لعام 2019م، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات والآليات الجديدة المطبقة بإدارة الأملاك.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ خلال اجتماعه الثالث عددًا من الموضوعات من بينها: اللائحة العامة للرقابة والتفتيش، ومبادرة تخفيض أجور المناولة وتعديل أوقات التخزين للحاويات وأجور الخِدْمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع وذلك ضمن خطط الهيئة للإسهام نحو تحقيق طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية مميزة عالميًا ومحورًا لربط القارات الثلاث وجذب الاستثمارات للقطاع اللوجستي.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، يسعى إلى الإسهام نحو رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية بالموانئ

// انتهى //

13:26ت م

0043



الرياض 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اجتماعه الثالث بمقر الهيئة بالرياض، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وحضور أعضاء المجلس.وفي مستهل الاجتماع اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها الإستراتيجية متوسطة المدى لتطبيق التحول، وعرض حالة سير مبادرات الهيئة العامة للموانئ والخطة التفصيلية للتحول وتطوراتها، بالإضافة إلى العرض التشغيلي والمالي للربع الأول لعام 2019م، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات والآليات الجديدة المطبقة بإدارة الأملاك.واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ خلال اجتماعه الثالث عددًا من الموضوعات من بينها: اللائحة العامة للرقابة والتفتيش، ومبادرة تخفيض أجور المناولة وتعديل أوقات التخزين للحاويات وأجور الخِدْمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع وذلك ضمن خطط الهيئة للإسهام نحو تحقيق طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية مميزة عالميًا ومحورًا لربط القارات الثلاث وجذب الاستثمارات للقطاع اللوجستي.يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، يسعى إلى الإسهام نحو رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية وتطوير أدائها وإنتاجيتها، بالإضافة إلى ممارسة أعمالها على أسس ومعايير تجارية لجذب الاستثمار وزيادة إيرادات الدولة؛ بما يتناغم مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية وَفْق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030م.// انتهى //13:26ت م0043

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