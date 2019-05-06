السعودية اليوم / مدني جازان يبدأ تنفيذ خطة الإشراف الوقائي للشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف



جيزان 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

بدأت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تنفيذ خطة السلامة والتوعية الشاملة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر وفصل الصيف للعام الحالي ١٤٤٠ هـ .

وأوضح مدير الإدارة العامة للسلامة بالمديرية العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن خطة الإشراف الوقائي خطة السلامة الشاملة تضمنت عددًا من المراحل دخلت حيز التنفيذ قبل بداية شهر رمضان المبارك ، وذلك بتسيير دوريات الاشراف الوقائي على جميع المواقع والمنشآت المستهدفة في الخطة في الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف خاصة في المواقع التي تشهد كثافة سكانية عن طريق قيام ضباط السلامة ومفتشي الاشراف الوقائي بالتأكد من توفر جميع متطلبات السلامة وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق وسلامة مسالك الهروب والطوارئ مع التأكيد على المنشآت بتدريب العاملين فيها على كيفية التعامل مع أي أخطار وحوادث حريق لا قدر الله عند وقوعها الي حين وصول فرق الدفاع المدني للموقع .

وأضاف أن الخطة شملت كذلك الجانب التوعوي الهادف لتعزيز الوعي الوقائي لجميع الزائرين والعاملين في جميع المواقع المستهدفة بالخطة وذلك بتعريفهم بأنواع المخاطر المحتملة المحيطة بهم وكيفية التعامل مع أي حالة طارئة أو حادث حريق ، إلى جانب بث الرسائل التوعوية والتي تنتجها المديرية العامة للدفاع المدني عن طريق الشاشات التلفزيونية في المولات والمراكز التجارية بهدف تعزيز ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع بمختلف شرائحه.

ودعا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر لتجنب مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك -لا قدر الله- وذلك أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور وما يتخلل ذلك من استخدام لأدوات المطبخ وكذلك مواقد الغاز واستخدام الأجهزة الكهربائية المختلفة.

// انتهى //

13:24ت م

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