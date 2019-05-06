السعودية اليوم / بين الإفطار والسَّحور .. أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان



الرياض 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

للرياضة فوائدُ كثيرةٌ على جسم الإنسان ،وخلال شهر رمضان المبارك فإن المدة ما بين الإفطار والسحور هي أفضل الأوقات لممارسة مختلف الرياضات .

وعبَّر إنفوجرافيك توعوي نشرته وزارة الصحة على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة #صم_بصحة ،بينت أن ممارسة الأنشطة

// انتهى //

13:02ت م

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الرياض 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واسللرياضة فوائدُ كثيرةٌ على جسم الإنسان ،وخلال شهر رمضان المبارك فإن المدة ما بين الإفطار والسحور هي أفضل الأوقات لممارسة مختلف الرياضات .وعبَّر إنفوجرافيك توعوي نشرته وزارة الصحة على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة #صم_بصحة ،بينت أن ممارسة الأنشطة الرياضية تحقق فائدتها شريطة ألا ترهق الجسم ، وأن تزاول في جو معتدل، مع ضرورة الأخذ بالاستشارة الطبية في حال وجود أي مشكلات صحية .// انتهى //13:02ت م0040

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