السعودية اليوم / عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود ، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت دائرة الأوقاف في القدس، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في الساحات، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم أدوا صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا من باب السلسلة.

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13:01ت م

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