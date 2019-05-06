السعودية اليوم / "الصحة" تأهيل 21 سفيراً ومقيماً لنموذج التميز في الخدمة



الرياض 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

أعلنت وزارة الصحة تأهيل وتدريب 21 سفيراً ومقيماً لنموذج التميز في الخدمة في الوزارة وذلك كأول جهة في المملكة تبدأ في إجراءات التطبيق التجريبي لهذا النموذج الوطني، حيث تم مؤخراً تسليم شهادة المقيم المعتمد للملتحقين في هذا البرنامج الذي إنطلق بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز الأوربي لإدارة أفضل الممارسات بهدف تأهيل هذه المجموعة للعمل على تطبيق النموذج في وزارة الصحة والإسهام في استمرار رحلة التميز المؤسسي.

يشار إلى أن النموذج عبارة عن منهجية متكاملة تمكن الوزارة من الحصول على رؤية متكاملة لمختلف الأنظمة والعمليات التي تسهم في تحقيق التميز في تحسين الخدمة، ويساعد في فهم وتطبيق الأدوات اللازمة لتطوير الخدمة في كل مرحلة من مراحل تقديمها، وضمان تحقيق التميز في جميع مراحل إدارة الخدمات.

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12:53ت م

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