السعودية اليوم / "الأرصاد" تصدر تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار على منطقة عسير



أبها 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة عسير, قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض أودية المنطقة، وتصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وتستمر حتى الساعة الـ 10مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة والحرجة ومحايل والنماص وتنومة وبارق، والمجاردة، وبللسمر والأجزاء المجاورة لها.

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12:49ت م

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