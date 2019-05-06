السعودية اليوم / مرور الحناكية يدشّن أسبوع المرور العربي 2019



المدينة المنورة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

دشن مرور محافظة الحناكية أمس، فعاليات أسبوع المرور العربي للعام 2019م، الذي يقام تحت شعار "القيادة .. تضمن سلامتك وسلامة الآخرين".

وقام منسوبو المرور بالمحافظة بتوزيع البروشورات التوعوية والورود على المواطنين والزوار والمقيمين في الطرق الرئيسة بالمحافظة والأسواق والأماكن العامة، بهدف تعزيز الوعي بأنظمة السلامة المرورية لدى قائدي المركبات, إلى جانب زيارة عددٍ من المصابين جراء حوادث السير بمستشفى الحناكية العام للاطمئنان عليهم وتقديم الهدايا لهم.

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12:35ت م

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