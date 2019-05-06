

صامطه 01 رمضان1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

نفّذت بلدية محافظة صامطة أمس، حملة تفتيشية على صالونات الحلاقة بغرض التأكد من الالتزام بالنظافة العامة واستخدام الأدوات المعقمة ونظافة المواد المستخدمة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة متميزة تتوافر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن الحملة التي نفذتها إدارة الرقابة الصحية تضمنت زيارة عدد 60 صالون حلاقة رجالية، أسفرت عن إنذار 36 صالونا وإغلاق 3 محلات مخالفة لأنظمة وتعليمات البلدية، حيث طبقت لائحة الجزاءات والغرا مات بحقها.

وبين المهندس دغريري، أن الحملة تهدف إلى الارتقاء بالوضع الصحي لمحلات الحلاقة، وتعزيز الوعي للمجتمع المحلي والتعريف بمخاطر استخدام أدوات حلاقة غير نظيفة ودورها في انتقال الأمراض.

// انتهى //

12:34ت م

0027





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية صامطة تنفذ حملات تفتيشية على صالونات الحلاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.