السعودية اليوم / الأرصاد" تصدر تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة



الباحة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظة العقيق, وبلجرشي, والمندق والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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11:47ت م

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