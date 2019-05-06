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المغش سيد السفرة الرمضانية بجازان.. تعرف على طريقة التحضير
متابعات الخليج 365 - علي مدخلي ـ جازان
تتميز منطقة جازان بالأكلات الشعبية الرمضانية التي يُقبل عليها الأهالي في هذا الشهر الفضيل كباراً وصغاراً لطعمها اللذيذ ونكهتها الرائعة.
ومن أشهر أطباق منطقة جازان في رمضان المغش إذ يعتبر سيد السفرة الرمضانية نظراً للإقبال عليه بشكل كبير خلال هذا الشهر بسب مذاقه الشهي.
ويحرص العديد من ربات البيوت على إعداد هذا الطبق في المنزل، ويتكون طبق المغش من لحم وخضار وتقطع قطعاً صغيرة ويوضع في إناء حجري يُسمى المغش، وهو عبارة عن وعاء علي شكل أسطواني مصنوع من الحجر لكي يتحمل دراجات الحرارة العالية حيث يتم وضعه بعد ذلك في التنور وهو الميفاء.
ويتوفر في كثير من البيوت في جازان أو يوضع في الفرن ويتم تغطيته بالقصدير وإضافة الماء عليه عند الحاجة ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين ثم يقدم للأكل.
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