المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مقر للشرطة بأفغانستان

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - واس

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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للشرطة في مدينة بل خمري شمال أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.