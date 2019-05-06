اخبار السعوديه

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مقر للشرطة بأفغانستان

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مقر للشرطة بأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-06

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مقر للشرطة بأفغانستان

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للشرطة في مدينة بل خمري شمال أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مقر للشرطة بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا