طيران الأمن يبدأ طلعاته الجوية بمكة لخدمة ضيوف الرحمن

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - واس

تسخر القيادة العامة لطيران الأمن جميع امكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام في موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك في إطار خطة شاملة بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والخدمية والصحية.

وبدأت طائرات الأمن القيام بطلعات جوية يومية تشمل بيت الله الحرام والمناطق المحيطة به والطرق المؤدية إليه, وكذلك الطرق السريعة المؤدية لمكة المكرمة.

وتأتي مهام طيران الأمن في مهمة أمن العمرة لتشمل تنفيذ مهام المسح الأمني والاستطلاع الجوي والإسناد للأجهزة الأمنية ورصد الحركة المرورية ومهام الإسعاف والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء وتقديم الدعم اللوجيستي لجميع الأجهزة الحكومية عبر طائرات مزودة بأحدث أجهزة المراقبة والمتابعة والتحليل والرصد للظواهر الأمنية والمرورية من الجوّ، وإرسال التقارير الفورية للجهات المعنية علاوة على المشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية المخصصة لمواجهة الحوادث المتوقعة.

يذكر أنه سيتم تشغيل كامل قاعدة طيران الأمن الموسمية بالمشاعر المقدسة، إضافة لقاعدة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة التي تم دعمها بقوى بشرية وطائرات إضافية وتجهيزات فنية مختلفة تقوم بتغطية لكامل أجواء مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها وتضمن الاستجابة الفورية لأي حالة تستدعي المشاركة، كما أن جميع الطائرات المشاركة ذات امكانات كبيرة وتجهيزات متطورة بقيادة كوادر مميزة ذات خبرة كبيره اكتسبتها من المشاركات المتعددة على مدى السنوات الماضية ما يمكنها من أداء مهامها على مدار الساعة وبكفاءة عالية.