حدث في أول رمضان.. واقعة تاريخية بالمسجد النبوي وفتح مصر والأندلس

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - محمود نبيل

استقبل مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر روحانية رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في تاريخ الدين الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.

وشهد اليوم الأول من رمضان العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين والدين على حد سواء، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.

عودة الرسول للمدينة

في مثل هذا اليوم عام 9 هجرية، عاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائدًا لجيش المسلمين إلى المدينة المنورة بعد انتهاء غزوة تبوك.

فتح مصر

في مثل هذا اليوم عام 20 هجرية، دخل جيش الفتح الإسلامي مصر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وذلك تحت قيادة عمرو بن العاص، لتتحول مصر منذ ذلك الحين حتى الآن إلى دولة إسلامية.

وفاة عبدالله بن عمر

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في مثل هذا اليوم عام 73 هجرية، توفى الصحابي عبدالله بن عمر بن الخطاب، ابن خليفة المسلمين وأحد الصحابة المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم.

فتح الأندلس

في مثل هذا اليوم عام 91 هجرية، قاد طريف بن مالك المسلمين لفتح الأندلس، وذلك بعد السيطرة على الساحل الجنوبي التي تمت في أعقاب سلسلة من المعاركة الحربية.

احتراق المسجد النبوي

في مثل هذا اليوم عام 654 هجرية، احترق المسجد النبوي الشريف الذي أسسه رسول الله في المدينة المنورة.

مولد ابن خلدون

في مثل هذا اليوم عام 732 هجرية، ولد المؤرخ المسلم والفيلسوف ابن خلدون، والذي كان له إسهامات علمية كبيرة أبرزها تأسيس علم الاجتماع وشغله لمنصب القاضي.