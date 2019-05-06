الجنائية الدولية تلغي قراراً بإحالة الأردن لمجلس الأمن لعدم تسليم البشير

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، إنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

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وتشتبه الجنائية الدولية في ارتكاب البشير لجرائم حرب عام 2015، لاغية بذلك قرارها السابق بشأن الأردن لعدم إلقائها القبض على البشير خلال زيارته لها في وقت سابق.

وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة الأردنية إلى مجلس الأمن.