صحة #القصيم تطلق مبادرة صندوق تهيئة الموظف ‎

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - القصيم

أطلق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، أمس، مبادرة صندوق تهيئة الموظف والتي أطلقتها الإدارة العامة للتواصل الداخلي بوزارة الصحة وتنفذها إدارة التواصل الداخلي بالمديرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتماء لدى الموظف الجديد والولاء للمنشأة الصحية.

وأشاد المدير العام بهذه الخطوة كونها تمثل مبادرة إيجابية في توطيد العلاقة المهنية والمميزة مع الموظف واستقباله بما يليق به.

Advertisements

وبيَّن المدير العام بأن وزير الصحة حريص على تفعيل المبادرات الإيجابية التي تعزز من الانتماء لمنسوبي الصحة، وهذه المبادرات جزء مهم في رسم جوانب إيجابية وعلاقة مميزة مع الموظف الجديد مع بداية أول يوم وظيفي له بصحة المنطقة.

وأبدى المدير العام تقديره لفريق العمل بإدارة التواصل الداخلي على تفعيل مثل هذه المبادرات متمنياً الاستمرارية على هذا النهج المميز.

من جانبه قدم مدير إدارة التواصل الداخلي بإدارة الموارد البشرية عبدالله الصعب شرحاً للمدير العام عن هذه المبادرة، حيث أوضح أن صندوق تهيئة الموظف الجديد يأتي تفعيلاً من الإدارة العامة للتواصل الداخلي في وزارة الصحة، ويتم تقديم هذا الصندوق لجميع الموظفين الجدد بهدف تعزيز روح الانتماء والولاء للمنشأة وسيكون له أثر إيجابي على الموظف ومتلقي الخدمة؛ سعياً من الوزارة للرقي بالخدمات المقدمة للجميع.