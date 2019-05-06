6 نصائح للوقاية من الصداع في نهار رمضان

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

وجه خبراء الصحة مجموعة من النصائح يجب على الصائم اتباعها خلال شهر رمضان المبارك للوقاية من أعراض الصداع.

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ومن أهم هذه النصائح تجنب الإجهاد الذهني والبدني خلال وقت الصيام وكذلك اتباع نظام غذائي صحي، إضافة إلى شرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وعلى المدخنين أنه يمكن تجنب الصداع عن طريق التقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي للسجائر، حيث إن التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع أثناء فترة الصيام.