شكرا لقرائتكم البعثة الدبلوماسية الأمريكية في المملكة تهنئ المسلمين بحلول رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-06 البعثة الدبلوماسية الأمريكية في المملكة تهنئ المسلمين بحلول رمضان متابعات الخليج 365 - الرياض هنأت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في المملكة العربية السعودية المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. Advertisements ونشرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية، مقطع فيديو عبر حسابها في “تويتر”، هنأت من خلاله المسلمين في العالم أجمع بحلول شهر رمضان.









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