هيئة الاتصالات تطلق استبيان حول الرسائل والمكالمات الاقتحامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، استبيانًا لاستطلاع رأي المستخدمين في المملكة حول الرسائل والمكالمات الاقتحامية، وذلك ضمن سعيها لحماية المستخدمين وتوعيتهم بحقوقهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الإزعاج الذي قد يتم من خلال الرسائل والمكالمات الاقتحامية.
وأوضحت الهيئة أن الاستبيان يهدف إلى الكشف عن عدد الرسائل والمكالمات الاقتحامية التي يتلقاها المستخدمون، ومعدل تلقيهم لمثل هذه الرسائل والمكالمات، إضافة إلى انطباع المستخدمين عند استقبالهم لهذه الرسائل، ومدى وعيهم بالخدمات التي توفرها شركات الاتصالات المقدمة للخدمة.
يذكر أن الهيئة أصدرت العام الماضي ضوابط للحد من الرسائل الاقتحامية وألزمت شركات الاتصالات باعتماد هذه الرسائل مصدر إزعاجٍ وتهديد لمستخدمي خدمات الاتصالات، كما تدعو الهيئة المستخدمين للمشاركة في الاستبانة من خلال الرابط https://www.citc.gov.sa/ar/Pages/survey.aspx
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