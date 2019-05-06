المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي أستهدف مقر للشرطة بمدينة بل خمري شمال أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي أستهدف مقر للشرطة في مدينة بل خمري شمال أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.