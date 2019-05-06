"مدن" و "سابك" يتعاونان لتمكين الصناعة ودعم المحتوى المحلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في الرياض أمس، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتمكين المشروعات الصناعية بالمملكة.

وتستهدف الاتفاقية التي وقّعها المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، ونائب الرئيس لتطوير وحدة المحتوى المحلي بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المهندس فؤاد بن محمد موسى، تعزيز المحتوى المحلي بدعم الفرص المدرجة ضمن مبادرة "سابك" الوطنية "نُساند" والمشاريع الحالية المستهدفة لدى "مدن" من خلال دورها الفاعل لاحتضان الاستثمارات الصناعية واللوجستية المتوافقة مع أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وأكد المهندس خالد السالم، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لمذكرة التفاهم المُبرمة بين الطرفين العام الماضي، والهادفة لتعزيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات المتقدمة وتطوير الصناعات المحلية، بما يؤدي إلى رفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص وظيفية ورفع مستوى القدرات المهنية للكوادر السعودية، كما أن المبادرة ستلعب دوراً محورياً في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

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كما أكد السالم أن الاتفاقية تستهدف توفير حزم تحفيزية متنوعة تخدم الصناعيين، لاسيما رواد الأعمال، لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحتوى المحلي، وفي الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في إيجاد الوظائف المستدامة.

وأوضح أنه بموجب الاتفاقية سيتم دعم ما لا يقل عن 300 مشروع صغير ومتوسط، واستقطاب شركات ذات قيمة مضافة لإنشاء مصانعهم، أو مراكز للأبحاث والتطوير، أو مراكز ابتكار نوعية داخل المدن الصناعية التابعة لـ "مدن"، فضلاً عن العمل المشترك لتحسين الكفاءة الإنتاجية للمشاريع الصناعية، وإطلاق المبادرات وتقديم الاستشارات وخطط العمل لدعم تبنّي المصانع لتطبيقات وتوجهات الثورة الصناعية الرابعة 4.0 .

وبحسب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجال بناء القدرات وتطوير روّاد الأعمال والموارد البشرية العاملة بالمصانع عبر توفير برامج تدريبية متخصصة، وكذلك تيسير الحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من كبرى الصناديق الوطنية، والمؤسسات المالية الحكومية، والجهات التمويلية في القطاع الخاص.

كما تقضي الاتفاقية بتوفير منتجات وحلول صناعية لدعم الشركاء الاستراتيجيين والمساهمين في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتقديم الدعم في تسويق وبيع المنتجات لمستفيدي الاتفاقية داخل المملكة وخارجها، من خلال شبكة مكاتب "سابك" وشركاتها التابعة، بما في ذلك تيسير اتفاقيات شراء الإنتاج، وسيتم تشكيل فريق عمل من الجانبين للإشراف على سير البرنامج، ومتابعة تطبيق مراحل تنفيذ الاتفاقية.

وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وتشرف على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.