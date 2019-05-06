، بالفيديو .. مطاردة سيارة مسروقة تنتهي في أغرب مكان ببريطانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد دخولها أحد المتنزهات

انتهت مطاردة بين الشرطة وسيارة "أودي" بيضاء مسروقة، في أغرب مكان ببريطانيا، حين دخل اللص بالسيارة في متنزه بمدينة برمنجهام، ثم سقطت السيارة في مجرى مائي صغير، وقفز منها ثلاثة مراهقين.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: شكّت الشرطة في سيارة "أودي" بيضاء يقودها مراهق بسرعة على طريق شين بروك في برمنجهام، ومعه شخصان في نفس عمره تقريباً، وحين حاول الضباط إيقاف السيارة لسؤالهم، أسرع قائد السيارة بالهرب بها، وهنا بدأت مطارة بين "الأودي" وسيارة الشرطة الـ "بي إم دابليو" الزرقاء.

وتضيف الصحيفة: خرج قائد السيارة "الأودي" عن الطريق ودخل إلى متنزه شين بروك في برمنجهام، وتواصلت المطاردة داخل المتنزه، حتى فُوجئ المراهق بمجرى مائي أمامه، فلم يتوقف؛ بل اندفع بالسيارة محاولاً القفز عبر المجرى الصغير، لكن مقدمة السيارة "الأودي" سقطت في الماء، وخرج المراهقون الثلاثة منها وقفزوا في الماء ثم عبروا المجرى إلى الجانب الآخر ولاذوا بالفِرار.

وحسب بيان شرطة غرب ميدلاندز: فقد أوقف ضباط الشرطة سيارتهم قبل السقوط في الماء، واستمروا في مطاردة المراهقين على الأقدام داخل المتنزه، حتى تمكنوا في النهاية من الإمساك بهم، والتحفظ عليهم، بعدما تأكّدت الشرطة أن السيارة مسروقة، وتبلغ أعمار المراهقين 18 و17 و16 عاماً.