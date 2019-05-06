، للحامل في رمضان.. تعرّفي على مقدار احتياجك من البروتين ومصادره ،

محمد بن مسعود - الدمام - يلعب دورًا هامًّا في نموّ الجنين وخاصة خلايا الدماغ والعضلات والأعضاء

يُعتبر البروتين من أهم المغذيات التي تحتاجها الحامل وخاصة خلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل. وتحتاج المرأة خلال رحلة الحمل إلى ما بين 75 و100 غرام من البروتين يوميًّا؛ لذلك من الضروري للحوامل الصائمات مراجعةُ توفر هذه الكمية في وجبتيْ الإفطار والسحور والوجبة الخفيفة بينهما.

ولتحصل الحامل على ما لا يقل عن 70 غرامًا من البروتين؛ عليها تناول حصتين منه على الأقل في اليوم، والأفضل تناول 3 حصص.

ويلعب البروتين دورًا هامًّا في نمو الجنين؛ وخاصة خلايا الدماغ والعضلات والأعضاء.

ووفق مع نقله موقع "٢٤" الإخباراي الإماراتي عن خبراء التغذية؛ فإن نصف صدر الدجاجة يوفر حوالى 27 غرامًا من البروتين، ويوفر كوب الحليب 8 غرامات؛ بينما يوفر مقدار كوب من الفول أو البقول الأخرى كاللوبيا والفاصوليا حوالى 13 غرامًا من البروتين.

وبالمثل، توفر البيضة الواحدة 13 غرامًا من البروتين، كما توفر المكسرات كمية أقل، وكذلك تحتوي المعكرونة والذرة على حصص متوسطة من البروتين.

ويمكن إضافة المكسرات والفول السوداني والأجبان إلى السلطة لتعزيز الوجبة بمزيد من البروتين لتلبية احتياجات الحمل.