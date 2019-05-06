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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للشرطة في مدينة بل خمري- شمالي أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدّداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضدّ جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بمدينة بل خمري شمالي أفغانستانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للشرطة في مدينة بل خمري- شمالي أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدّداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضدّ جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
12:16 PM
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قدّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للشرطة في مدينة بل خمري- شمالي أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدّداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضدّ جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
، المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بمدينة بل خمري شمالي أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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