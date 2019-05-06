، المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بمدينة بل خمري شمالي أفغانستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قدّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للشرطة في مدينة بل خمري- شمالي أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدّداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضدّ جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.