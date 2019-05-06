، بفرحة منقوصة.. غزة تستقبل رمضان بذكريات الشهداء والأزمة الاقتصادية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة.. أُسَر بلا عائلات وحصار وموظفون دون رواتب

يحل شهر رمضان على سكان قطاع غزة لهذا العام، وسط حالة من الحزن والألم، على ما فقدوه من عشرات الشهداء؛ جراء المجازر الصهيونية بحق مسيرات العودة الشعبية التي انطلقت منذ 30 مارس الماضي من العام الماضي، وبالتزامن مع انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وزيادة معدلات الفقر والبطالة؛ جراء اشتداد الحصار على القطاع، والموظفين المحرومين من رواتبهم.

وبحسب وكالة "الرأي" الفلسطينية للإعلام؛ فإن أسواق قطاع غزة تتزين في هذه الأيام بأبهى حلة في حالة من البهجة المنقوصة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الفضيل، الذي يزداد إقبال المواطنين فيه على شراء الحاجيات اللازمة قبيل قدومه؛ فيما شرع التجار والباعة بعرض أجود أنواع منتجاتهم للمواطنين؛ على أمل أن يكون شهرًا فيه الخير والبركة، من أجل إنهاء حلقات الحصار والإغلاق المفروضة عليه منذ أعوام ثمانية مضت.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، تطبيق خطة خاصة للعمل في شهر رمضان المبارك؛ من أجل ضمان بسط الأمن العام والنظام، ولتفادي الازدحام والحوادث، وأي أمور تعترض سير الحياة اليومية للمواطنين، تتضمن رفع مستوى الأداء والانتشار للأجهزة الأمنية؛ لبسط الأمن والنظام العام في محافظات قطاع غزة كافة".

من جانبها؛ أنهت بلدية غزة، استعداداتها للشهر المبارك، بداية من اليوم واعتمدت خطة جديدة لأعمال النظافة ومراقبة الأغذية في كافة أحياء ومناطق المدينة؛ برغم حالة الطوارئ التي تعيشها البلدية، وتقليص الخدمات الأساسية بفعل تردي الأوضاع بشكل غير مسبوق.