، "الصحة" تقدم إرشادات توعوية لمزاولة الرياضة خلال الشهر الكريم ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن سلسلة "صُمْ بصحة" .. لتعزيز الوعي واتباع السلوكيات السليمة

نوّهت وزارة الصحة بأهمية مزاولة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، وبيّنت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في "تويتر" ضمن السلسلة التوعوية لحملة #صم_بصحة، أن الفترة بين الفطور والسحور هي أفضل الأوقات التي يمكن فيها ممارسة الرياضة، على ألا يرهق جسمه، إضافة إلى ضرورة مزاولة الرياضة في جو معتدل وتهوية جيدة، مع أهمية استشارة الطبيب في حال وجود أي مشكلات صحية.

يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة الصائمين وسلامتهم، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.