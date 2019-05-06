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نوّهت وزارة الصحة بأهمية مزاولة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، وبيّنت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في "تويتر" ضمن السلسلة التوعوية لحملة #صم_بصحة، أن الفترة بين الفطور والسحور هي أفضل الأوقات التي يمكن فيها ممارسة الرياضة، على ألا يرهق جسمه، إضافة إلى ضرورة مزاولة الرياضة في جو معتدل وتهوية جيدة، مع أهمية استشارة الطبيب في حال وجود أي مشكلات صحية.
يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة الصائمين وسلامتهم، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
"الصحة" تقدم إرشادات توعوية لمزاولة الرياضة خلال الشهر الكريمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
نوّهت وزارة الصحة بأهمية مزاولة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، وبيّنت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في "تويتر" ضمن السلسلة التوعوية لحملة #صم_بصحة، أن الفترة بين الفطور والسحور هي أفضل الأوقات التي يمكن فيها ممارسة الرياضة، على ألا يرهق جسمه، إضافة إلى ضرورة مزاولة الرياضة في جو معتدل وتهوية جيدة، مع أهمية استشارة الطبيب في حال وجود أي مشكلات صحية.
يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة الصائمين وسلامتهم، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
11:32 AM
ضمن سلسلة "صُمْ بصحة" .. لتعزيز الوعي واتباع السلوكيات السليمة
نوّهت وزارة الصحة بأهمية مزاولة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، وبيّنت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في "تويتر" ضمن السلسلة التوعوية لحملة #صم_بصحة، أن الفترة بين الفطور والسحور هي أفضل الأوقات التي يمكن فيها ممارسة الرياضة، على ألا يرهق جسمه، إضافة إلى ضرورة مزاولة الرياضة في جو معتدل وتهوية جيدة، مع أهمية استشارة الطبيب في حال وجود أي مشكلات صحية.
يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة الصائمين وسلامتهم، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
، "الصحة" تقدم إرشادات توعوية لمزاولة الرياضة خلال الشهر الكريم ،
المصدر : الخليج 365
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