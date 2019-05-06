، شاهد.. مفتي هونج كونج يثمّن للسعودية إيفادها أئمة للتراويح والقيام ،

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عبّر مفتي إقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية محمد أرشد، عن شكره وعظيم امتنانه للمملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على إيفاد الأئمة من حفظة كتاب الله –عز وجل- لإمامة المصلين في صلاتيْ التراويح والقيام في مساجد الإقليم خلال شهر رمضان المبارك؛ منوهًا بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في العناية بالمسلمين وتلمّس حاجاتهم في الشهر الكريم؛ لا سيما ما يتعلق بتعليم الناس أمور دينهم في هذا الشهر الكريم.
وهنّأ "أرشد" المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك خلال الكلمة التي ألقاها في جامع كولون الكبير في الإقليم بحضور موفد وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور نايف المسعد في أكبر جامع يلتقي فيه المسلمون للصلوات الخمس، في الإقليم الذي يتجاوز عدد المسلمين فيه الـ٧٠ ألف مسلم؛ مُزجيًا شكره وتقديره للسعودية على عنايتها بالمسلمين في الشهر الكريم، ورعايتها لكل عمل رشيد يُسهم في جمع الكلمة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد اعتمد تكليف أكثر من ٧٠ إمامًا من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في ٣٥ دولة حول العالم في مشروع مميز من مشاريع الوزارة، يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.
شاهد.. مفتي هونج كونج يثمّن للسعودية إيفادها أئمة للتراويح والقيامعبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-06
عبّر مفتي إقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية محمد أرشد، عن شكره وعظيم امتنانه للمملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على إيفاد الأئمة من حفظة كتاب الله –عز وجل- لإمامة المصلين في صلاتيْ التراويح والقيام في مساجد الإقليم خلال شهر رمضان المبارك؛ منوهًا بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في العناية بالمسلمين وتلمّس حاجاتهم في الشهر الكريم؛ لا سيما ما يتعلق بتعليم الناس أمور دينهم في هذا الشهر الكريم.
وهنّأ "أرشد" المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك خلال الكلمة التي ألقاها في جامع كولون الكبير في الإقليم بحضور موفد وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور نايف المسعد في أكبر جامع يلتقي فيه المسلمون للصلوات الخمس، في الإقليم الذي يتجاوز عدد المسلمين فيه الـ٧٠ ألف مسلم؛ مُزجيًا شكره وتقديره للسعودية على عنايتها بالمسلمين في الشهر الكريم، ورعايتها لكل عمل رشيد يُسهم في جمع الكلمة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد اعتمد تكليف أكثر من ٧٠ إمامًا من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في ٣٥ دولة حول العالم في مشروع مميز من مشاريع الوزارة، يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
11:22 AM
تحدث من أكبر جـوامع الإقليم وأبرَزَ دور الوزارة للعناية بمسلمي الصين
عبّر مفتي إقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية محمد أرشد، عن شكره وعظيم امتنانه للمملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على إيفاد الأئمة من حفظة كتاب الله –عز وجل- لإمامة المصلين في صلاتيْ التراويح والقيام في مساجد الإقليم خلال شهر رمضان المبارك؛ منوهًا بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في العناية بالمسلمين وتلمّس حاجاتهم في الشهر الكريم؛ لا سيما ما يتعلق بتعليم الناس أمور دينهم في هذا الشهر الكريم.
وهنّأ "أرشد" المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك خلال الكلمة التي ألقاها في جامع كولون الكبير في الإقليم بحضور موفد وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور نايف المسعد في أكبر جامع يلتقي فيه المسلمون للصلوات الخمس، في الإقليم الذي يتجاوز عدد المسلمين فيه الـ٧٠ ألف مسلم؛ مُزجيًا شكره وتقديره للسعودية على عنايتها بالمسلمين في الشهر الكريم، ورعايتها لكل عمل رشيد يُسهم في جمع الكلمة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد اعتمد تكليف أكثر من ٧٠ إمامًا من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في ٣٥ دولة حول العالم في مشروع مميز من مشاريع الوزارة، يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.
، شاهد.. مفتي هونج كونج يثمّن للسعودية إيفادها أئمة للتراويح والقيام ،
المصدر : الخليج 365
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