، "ديوان المراقبة" يطالب "صحة القنفذة" باستعادة فروقات مبالغ مالية من قياديَّيْن ،

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علمت "الخليج 365"، أن ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرّمة خاطب "الشؤون الصحية" بالقنفذة بناءً على خطابيْن من هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عن وجود مخالفات مالية في مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة منذ أشهر عدة، وطالب باستعادة تلك المبالغ المالية.
وفِي التفاصيل التي علمتها "الخليج 365"، أن خطاباً ورد للشؤون الصحية بالقنفذة من ديوان المراقبة العامة بناءً على خطابيْن لـ "نزاهة"، بوجود مخالفات مالية بشأن أمر إركاب لاثنين من قيادات صحة القنفذة - تحتفظ "الخليج 365" باسميهما - على درجة الأعمال التي ثبت للهيئة عدم استحقاقهما، وأن المستحق درجة سياحية بناءً على درجتيهما الوظيفية.
وطالب الديوان باستعادة فروقات المبالغ المالية وإرفاق ما يفيد ذلك.
"الخليج 365" عرضت التساؤل على متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي؛ الذي أكّد الرد على الجهات الحكومية وإكمال اللازم، مكتفياً بقوله "إشارة إلى الاستفسار الصحفي بخصوص أوامر الإركاب نفيدكم بأنه تم الرد على الجهات ذات العلاقة، وإكمال اللازم حسب النظام المتبع".
"ديوان المراقبة" يطالب "صحة القنفذة" باستعادة فروقات مبالغ مالية من قياديَّيْنعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-05-06
علمت "الخليج 365"، أن ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرّمة خاطب "الشؤون الصحية" بالقنفذة بناءً على خطابيْن من هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عن وجود مخالفات مالية في مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة منذ أشهر عدة، وطالب باستعادة تلك المبالغ المالية.
وفِي التفاصيل التي علمتها "الخليج 365"، أن خطاباً ورد للشؤون الصحية بالقنفذة من ديوان المراقبة العامة بناءً على خطابيْن لـ "نزاهة"، بوجود مخالفات مالية بشأن أمر إركاب لاثنين من قيادات صحة القنفذة - تحتفظ "الخليج 365" باسميهما - على درجة الأعمال التي ثبت للهيئة عدم استحقاقهما، وأن المستحق درجة سياحية بناءً على درجتيهما الوظيفية.
وطالب الديوان باستعادة فروقات المبالغ المالية وإرفاق ما يفيد ذلك.
"الخليج 365" عرضت التساؤل على متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي؛ الذي أكّد الرد على الجهات الحكومية وإكمال اللازم، مكتفياً بقوله "إشارة إلى الاستفسار الصحفي بخصوص أوامر الإركاب نفيدكم بأنه تم الرد على الجهات ذات العلاقة، وإكمال اللازم حسب النظام المتبع".
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
11:17 AM
بناءً على خطابيْن من "نزاهة" .. و"المتحمي": تم إكمال اللازم حسب النظام
علمت "الخليج 365"، أن ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرّمة خاطب "الشؤون الصحية" بالقنفذة بناءً على خطابيْن من هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عن وجود مخالفات مالية في مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة منذ أشهر عدة، وطالب باستعادة تلك المبالغ المالية.
وفِي التفاصيل التي علمتها "الخليج 365"، أن خطاباً ورد للشؤون الصحية بالقنفذة من ديوان المراقبة العامة بناءً على خطابيْن لـ "نزاهة"، بوجود مخالفات مالية بشأن أمر إركاب لاثنين من قيادات صحة القنفذة - تحتفظ "الخليج 365" باسميهما - على درجة الأعمال التي ثبت للهيئة عدم استحقاقهما، وأن المستحق درجة سياحية بناءً على درجتيهما الوظيفية.
وطالب الديوان باستعادة فروقات المبالغ المالية وإرفاق ما يفيد ذلك.
"الخليج 365" عرضت التساؤل على متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي؛ الذي أكّد الرد على الجهات الحكومية وإكمال اللازم، مكتفياً بقوله "إشارة إلى الاستفسار الصحفي بخصوص أوامر الإركاب نفيدكم بأنه تم الرد على الجهات ذات العلاقة، وإكمال اللازم حسب النظام المتبع".
، "ديوان المراقبة" يطالب "صحة القنفذة" باستعادة فروقات مبالغ مالية من قياديَّيْن ،
المصدر : الخليج 365
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