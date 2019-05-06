، رمضان اليوم في 18 دولة عربية .. ويبدأ غداً في 3 أخرى ،

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يوافق اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، في 18 دولة عربية، فيما أعلنت 3 دول إسلامية غداً الثلاثاء، أول أيام الصيام.
والدول الـ 18 هي: السعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال.
بينما أعلنت المغرب وسلطنة عُمان وجزر القمر، أن رمضان سيبدأ الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، فيما تستطلع موريتانيا الهلال في وقت لاحق من مساء اليوم.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" تعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الأغلبية المسلمة على تحرّي رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.
رمضان اليوم في 18 دولة عربية .. ويبدأ غداً في 3 أخرىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
يوافق اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، في 18 دولة عربية، فيما أعلنت 3 دول إسلامية غداً الثلاثاء، أول أيام الصيام.
والدول الـ 18 هي: السعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال.
بينما أعلنت المغرب وسلطنة عُمان وجزر القمر، أن رمضان سيبدأ الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، فيما تستطلع موريتانيا الهلال في وقت لاحق من مساء اليوم.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" تعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الأغلبية المسلمة على تحرّي رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
11:28 AM
موريتانيا تستطلع الهلال في وقت لاحق من مساء اليوم
يوافق اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، في 18 دولة عربية، فيما أعلنت 3 دول إسلامية غداً الثلاثاء، أول أيام الصيام.
والدول الـ 18 هي: السعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال.
بينما أعلنت المغرب وسلطنة عُمان وجزر القمر، أن رمضان سيبدأ الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، فيما تستطلع موريتانيا الهلال في وقت لاحق من مساء اليوم.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" تعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الأغلبية المسلمة على تحرّي رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.
، رمضان اليوم في 18 دولة عربية .. ويبدأ غداً في 3 أخرى ،
المصدر : الخليج 365
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